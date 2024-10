Halloween Celebration. C’è la “Notte Nera“

Fervono i preparativi per "La Notte Nera" (www.lanottenera.it), il grande gioco spettacolo horror interattivo ambientato nel mondo dei Vampiri di Tuscia e targato Halloween Celebration. La Notte Nera 2024 inizierà alle ore 21 di sabato 2 novembre dalla piazza centrale all’antico borgo di Pescaglia per poi svolgersi nel suo interno fino al termine del gioco previsto per le 00.45 e con il successivo Gran Finale e la premiazione dei vincitori. Già molti i concorrenti iscritti che interpreteranno una Famiglia di Vampiri chiamata all’impegno di riportare in luce il Codice di Salvezza, indagando e snodandosi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere, interagendo con strani esseri e creature pericolose.

Oltre 70 attori della compagnia Anonima Teatranti, daranno vita a 25 scene disposte nell’intero centro storico di Pescaglia. Sarà possibile giocare in squadre da 2 a 6 persone interpretando una delle 100 famiglie di Vampiri di Sarcanyra. "La Notte Nera prenderà vita per il terzo anno nel Comune di Pescaglia - afferma il sindaco Andrea Bonfanti - . Ancora una volta molti concorrenti provenienti da tutta Italia potranno visitare e conoscere il nostro territorio, scoprirlo e viverlo, alimentando così commercio e turismo. Voglio ringraziare tutta la comunità di Pescaglia che per una sera accoglierà più di 70 attori e moltissimi giocatori. Sono convinto che sarà una serata davvero speciale, che valorizzerà ancora una volta, uno dei borghi più belli dell’intera provincia". Le iscrizioni online rimangono aperte fino alle 12 del 2 novembre. Sarà possibile comunque iscriversi in loco fino alle 20.30.

Sarà inoltre presente nello spazio pre-evento un servizio street food e birreria artigianale. Durante la serata si terrà anche un Concerto Magico rivolto a tutti i visitatori non giocanti. La Notte Nera è uno dei molti eventi del format Halloween Celebration 2024 che già da qualche anno si è aperto al territorio della Lucchesia coinvolgendo il Comune di Pescaglia, il Comune di Bagni di Lucca con lo Shelley Project, nonché il Comune di Capannori nell’incantevole scenario di Villa Reale di Marlia.

Marco Nicoli