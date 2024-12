Grazie a Keti lo scuolabus diventa una “slitta“

Perché un autista può fare una grande, grandissima differenza. Capita con Keti (nella foto), uno dei conducenti dell’Autonoleggio Della Bidia di Lucca, pronta a indossare i panni di Babbo Natale o anche di un simpatico Elfo per creare l’atmosfera perfetta di uno scuolabus–slitta di Santa Claus. Sì, perché in più il mezzo è tutto addobbato, pieno di luci. Con il risultato che i bambini non vedono l’ora di salire a bordo per condividere un bel viaggio nella fantasia oltre che da e per la scuola.

L’elfo-Keti è all’opera per i bambini delle materne, elementari e medie. Ormai è qualche anno che la sua “apparizione“ è un appuntamento immancabile e sempre colmo di attesa e emozione. Questo succede quando il lavoro non è solo “timbrare il cartellino“. Il ringraziamento a Keti da Della Bidia e, ovviamente, da... tutto il regno del bosco.