Grande successo per gli allievi dell’Accademia di danza della Scala

Sold out e straordinario successo per lo spettacolo degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, titolo inaugurale della stagione di danza del Teatro del Giglio. Un pubblico con una nutritissima presenza di bambine e adolescenti, in gran parte, a loro volta, allieve ballerine, ha tributato ai giovani protagonisti sul palco una lunga serie di applausi a scena aperta, anche senza attendere la fine delle diverse esibizioni.

La prima parte della serata è stata riservata alla lunga suite “La strada“ di Mario Pistoni, ispirata al celebre film di Federico Fellini, sulle indimenticabili musiche di Nino Rota e alla quale ha partecipato, nel ruolo-cameo di Zampanò, anche il primo ballerino della Scala, Nick Zeni.

Suggestive, struggenti e divertenti le coreografie, con una Gelsomina protagonista sulle punte e no, che ha esaltato la platea, in mezzo a un corpo di ballo impegnato in scene parallele mai di sfondo, assolutamente da seguire e apprezzare.

Dopo l’intervallo il pas-de-deux “Winter“ sulle musiche di Antonio Vivaldi, il duetto “Newsleep“ sulle musiche “industriali“ di Thom Willens e le “Rossini Cards“ di Mauro Bigonzetti, sulle musiche del maestro Gioachino Rossini, che ha valorizzato tutti i giovani solisti e di fila diretti da Frédéric Olivieri e destinati a una luminosa carriera, se queste sono le premesse.

