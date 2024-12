Grande festa con vista sul mare . Luci accese in piazza Mazzini

Un "San Silvestro vista mare", quello che, anche quest’anno, porterà in piazza Mazzini la musica, i colori e le luci per i festeggiamenti della notte che segna la fine e l’inizio di un anno. La serata, condotta dalla voce del Carnevale Daniele Maffei accompagnato sul palcoscenico dalle incursioni imprevedibili di Giusy Muratore, partirà alle 22.30, con "Crazy 90s – il party anni 90 più pazzo che c’è", il progetto incentrato sulla musica dance degli anni Novanta, e che vedrà alternarsi sul palco sul lungomare dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti di luce, abbracciando ogni fascia d’età, dalle famiglie ai ragazzi più giovani", in una commistione di canzoni, risate e sorrisi.

Alle 23.50 sarà il momento dei saluti e degli auguri istituzionali della Città di Viareggio che precederanno il countdown, alle 23.59, visibile sul maxischermo del palco di piazza Mazzini, fino allo scoccare della mezzanotte, e dei fuochi di artificio della durata di quindici minuti, a cura della Pirotecnica Morsani, azienda leader nel settore e fornitrice degli ultimi anni anche del Carnevale di Viareggio, che, tra brindisi, daranno il via, al nuovo anno, e alla musica incalzante del dj set di Lorenzo Lippi by radio M2O, accompagnato dalla voce dello speaker Ale Lippi. Per guardare, a ritmo di musica, ai mesi passati e a quelli che, invece, verranno.