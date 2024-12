Gran Galà lirico al Teatro Vittorio Alfieri: omaggio a Luigi Roni con Serena Farnocchia e altri artisti

Sarà il Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo, domani alle 21, ad ospitare anche quest’anno la serata conclusiva della stagione lirica del "Serchio delle Muse", il festival ideato dal maestro Luigi Roni, basso di fama internazionale, prematuramente scomparso, originario di Calomini.

Il secondo teatro più capiente dell’intera provincia di Lucca, con i suoi 500 posti a sedere, sarà dunque il palcoscenico del Gran Galà lirico per gli Auguri Natalizi, promosso dall’associazione musicale "Il Serchio delle Muse", in collaborazione con il Comune di Castelnuovo. L’ingresso alla serata è libero. Si consiglia, comunque, la prenotazione alla Pro Loco di Castelnuovo, dalle 9.30 alle 12.30 (tel. 0583.641007). Le offerte della serata andranno a favore dell’associazione "Il Sogno" Onlus, con sede a Castelnuovo, che si pone come obiettivo primario l’aiuto ai bambini e alle loro famiglie, promuovendo iniziative che favoriscono la crescita serena dei piccoli nel rispetto dei loro bisogni e delle loro necessità.

Protagonisti sul parco dell’Alfieri saranno il soprano Serena Farnocchia, il tenore Alessandro Fantoni e il baritono Bruno Caproni che si esibiranno, sulle note dell’Orchestra delle Terre Verdiane, in un lusinghiero programma musicale diretto dal maestro Stefano Giaroli. A fine serata il consueto brindisi augurale sul piazzale del Teatro.

"Per il quarto anno - spiega il presidente dell’associazione musicale “Il Serchio delle Muse“, Fosco Bertoli - concluderemo la rassegna in questa splendida sede per portare avanti un’iniziativa voluta dal maestro Luigi Roni in collaborazione con Pietro Paolo Tognetti. Un ringraziamento particolare va al Comune di Castelnuovo e al sindaco Andrea Tagliasacchi per la vicinanza dimostrata sempre al festival. Durante la serata ripercorreremo insieme le tappe di questa fortunata rassegna 2024".

"Il festival ideato da Luigi Roni - afferma il sindaco Tagliasacchi - rappresenta un’importante eredità per l’intera Valle del Serchio. I complimenti vanno al presidente Fosco Bertoli e a tutti coloro che lavorano per portare avanti questa rassegna in memoria del maestro, proponendo ogni anno un cartellone di assoluta qualità con artisti di prestigio".

Il festival "Il Serchio delle Muse" è sostenuto dalle Fondazioni Crl e Bml, dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, dalle aziende e dai mediapartner, i 14 Comuni della Valle coinvolti, l’Unione Comuni Garfagnana, l’Unione Comuni della Media Valle del Serchio, l’Unione Comuni del Frignano, il Comune di Pievepelago, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, le Province di Modena e di Lucca.