Gli incontri con i protagonisti. Ecco Snyder, Dionnet e Bisley

Ecco una selezione degli incontri dell’Area Comics: si comincia alle 11.30 nella Chiesa di San Giovanni con “Semplicemente Scott: universi epici e grandi artisti“: Scott Snyder (Night of the Ghoul, Nocterra, Batman) si confronta con Tula Lotay (Barnstormers) e Giuseppe Camuncoli (Undiscovered Country), due tra i grandi artisti che hanno dato vita ai suoi sfaccettati universi narrativi. Un viaggio unico tra parole e immagini. Contemporaneamente, nell’Auditorium del Suffragio, Dario Bressanini e Luca Bertelè presentano “ll Dottor Newtron, von Braun e la lotta contro la Poliomielite“, un ritorno delle avventure di Doctor Newtron ambientate in momenti cruciali della storia della scienza e del suo rapporto con la società.

Alle 13, sempre nell’Auditorium del Suffragio, si celebra il cinquantesimo anniversario della nascita degli Humanoids Associés con “Jubilé Hurlant. 50 anni di umanoidi e altri mondi“: la community di Lucca Comics & Games avrà l’opportunità di incontrare chi ha scritto la storia del fumetto fantascientifico europeo (e non solo), dando vita alla rivista Métal Hurlant. All’incontro, moderato da Luca Raffaelli, prenderanno parte Jean-Pierre Dionnet, Simon Bisley e Cecilia Capuana. E ancora, il Gigacirco è in città: umani grandi, umani piccoli, umani laser, umani strani, unicorni e cose spaziali, bruchi canterini, paperi, panda, rane e un sacco di cani e molte altre stranezze nel mega panel di Gigaciao con un parterre di eccezionali ospiti: alle ore 14 l’Auditorium San Romano si prepara ad accogliere Dado, Fraffrog, Giacomo Keison Bevilacqua e Sio.

Allo stesso orario, nell’Auditorium del Suffragio, “Non si può più dire niente: l’importanza delle parole nell’epoca delle censure“ con Fumettibrutti, Zainab Fasiki, Emiliano Pagani, Andrea Coccia, Gianluca Costantini, Elettra Stamboulis e Mara Famularo. Nell’epoca dei social e di una comunicazione sempre più aggressiva esiste ancora la censura? Come quest’ultima limita creatività e giornalismo? Una imprescindibile riflessione collettiva su macro-temi quali il sesso, il giornalismo, i fumetti, con grandi firme del fumetto e del giornalismo internazionale.