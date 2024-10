Gli eventi all’Agorà. Fumetti e letture. Ma anche spettacoli e degustazioni

Corsi di grafica, ma anche fumetti, giochi da tavola, letture, degustazioni, spettacoli e incontri dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Prenderà il via subito dopo il Lucca Comics il ricco calendario di appuntamenti del progetto nato dalla collaborazione tra Comune e cooperativa Le Macchine Celibi che, come obiettivo, ha proprio quello di arricchire l’offerta culturale e formativa della città.

Il programma degli eventi, che si terranno gratuitamente alla biblioteca Agorà a partire dal 5 novembre, è stato presentato ieri dallo staff della biblioteca e dagli assessori Mia Pisano e Simona Testaferrata. "Tanti eventi dedicati a tutte le età, studiati grazie alle richieste che sono pervenute e che sono state ascoltate - ha commentato l’assessore Pisano - proprio come la ristrutturazione degli spazi della biblioteca. Le persone hanno potuto regolarmente fruire degli spazi rinnovati senza disagi. Una riqualificazione che ha portato tanti vantaggi - ha concluso - l’Agorà adesso ha persino raddoppiato il suo calendario di eventi". "L’Agorà è uno spazio vivo, una bella realtà che abbraccia i cittadini di qualsiasi età - ha aggiunto Testaferrata - . Sono contenta di come i nuovi spazi siano stati pensati e creati, c’è stata tanta attenzione anche ai più piccoli e ai genitori. Un luogo sempre più a misura di famiglia".

Un calendario ricco e ben studiato, aperto a grandi e piccini, che vedrà presenti anche ospiti di rilievo: tra questi anche il noto pasticcere lucchese Damiano Carrara, che il 3 dicembre aprirà gli eventi dedicati al Natale con l’appuntamento per bambini "Coccole, libri e chicchi". Un importante spazio sarà dedicato anche al tema della salute mentale con le performance della Fondazione Toscana Spettacolo. Tra i corsi in programma quello per la creazione di progetti grafici con Canva (5, 12, 19 novembre), l’uso del pc (dall’8 novembre), lezioni di giornalismo con Maria Salerno (dal 14 novembre), fumetti (dal 22 novembre) e manga (dall’8 novembre). In programma anche sei laboratori con letture animate, calligrafia e origami e un incontro dedicato al mondo degli insetti.

Tanti incontri riguarderanno anche la famiglia e il ruolo dei genitori: dal 6 novembre la psicologa Patrizia Fistesmaire condurrà un appuntamento a supporto dei neo genitori e di quelli che hanno figli adolescenti. Oltre ai gruppi di lettura in collaborazione con Nati per leggere, saranno organizzati anche incontri con escursioni poetiche e degustazioni. Il programma completo, con gli eventi prenotabili da oggi, è sul sito bibliotecaagora.it.