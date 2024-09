“Giuste le parole del Vescovo“. L’associazione Pro Vita & Famiglia critica la manifestazione

Ancora botta e risposta in vista del Toscana Pride di sabato prossimo. "Accogliamo con gratitudine le parole di Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca, indirizzate all’organizzatrice del Gay Pride toscano, che quest’anno si terrà a Lucca, così come la condivisibile scelta del Comune di non concedere il Patrocinio all’evento a causa dei contenuti promossi. Simili manifestazioni – afferma Donatella Isca, referente per la Toscana di Pro Vita & Famiglia Onlus – non sarebbero nemmeno necessarie, dato che l’Italia è una Nazione in cui i diritti di qualsiasi persona sono già pienamente garantiti. Per quanto encomiabile e condivisibile l’obiettivo di lavorare per una pacifica convivenza nel rispetto delle diversità, questo non sarà mai possibile se si prescinde dalla realtà sulla persona umana, che si fonda sulla realtà di corpi sessuati in senso maschile o femminile".

"Questo è proprio ciò che fa il Manifesto politico promosso dal Pride Toscana: rivendicare “diritti” civili, sociali e politici in base a una concezione della persona del tutto slegata dal proprio sesso biologico, un dato di natura vincolante e non una invenzione arbitraria assegnata alla nascita da un “sistema patriarcale”.

Scorrendo il Manifesto della manifestazione, si evince chiaramente come tutte le azioni e iniziative politiche inerenti il rispetto, la legalità, l’inclusione, la cittadinanza europea e globale, la sessualità, l’affermazione di genere, l’affettività, la pace e i diritti umani, mirino a distruggere l’identità di uomini e donne, la famiglia fondata sul matrimonio, la sana educazione di ragazzi e ragazze, il diritto dei bambini a una mamma e un papà. Un vero e proprio Manifesto “anti-umano” contro la realizzazione del quale Pro Vita & Famiglia non smetterà di battersi in ogni sede, risvegliando le coscienze dei cittadini".