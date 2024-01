Giù il sipario sul Magico Natale “Lasciate le luci in via dei Fossi“

Si chiude il sipario sulle festività natalizie e, quindi, su Lucca Magico Natale edizione 2024. Luci spente, via le istallazioni, non senza una punta di nostalgia. Anche quest’anno la magia del Natale lucchese ha fatto breccia sull’attore Stefano Accorsi che non ha mancato di scattarsi un selfie con la moglie Bianca Vitali, alla quercia luminosa in piazza Scalpellini e poi anche alla cometa nell’Anfiteatro.

“Si stanno per spengere le luci di Lucca Magico Natale 2023, questione di ore. Per noi – sottolinea l’assessore Remo Santini – è stato un viaggio straordinario nelle emozioni di una città che non finisce mai di stupire, speriamo sia stato altrettanto per voi. Grazie a tutti per avere affollato il centro storico più di ogni altra volta, e per avere immortalato le installazioni in migliaia di foto. Appuntamento alla prossima edizione, che sarà ancora più splendente: è una promessa“. Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti approfitta dell’assist per lanciare un’idea. “Personalmente lascerei le luci fisse in via dei Fossi“. Non è un caso che Barsotti sia stato definito un pittore con i “Fossi nell’anima“: è qui che lui ha il suo studio, è qui che ogni anno dà vita all’evento “Fossi dell’arte“, con esposizioni di opere a cielo aperto. L’obiettivo è di riportare in luce questo angolo del centro storico, protagonista del nostro passato come sentiero della seta lucchese, e che invece vive nella decadenza con troppi fondi vuoti da anni, a cui si aggiunge anche la chiusura del Museo di Arte contemporanea di via della Fratta.