"Giornata mondiale del rifugiato". In programma l’evento “Resta“

"Resta", questo il nome dell’evento in programma questo venerdì in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si terrà presso l’associazione "Terra di Tutti" a Segromigno in Monte, promosso dall’associazione "Itaca" e dal progetto SAI di Capannori.

Un momento di riflessione e analisi di un fenomeno complesso e sempre più attuale, mai come oggi infatti sempre più persone sono costrette ad abbandonare la propria casa per cercare scampo dalle guerre e dai disastrosi effetti provocati dal cambiamento climatico. Come documentato dall’agenzia Onu per i rifugiati, negli ultimi 10 anni le persone in fuga nel mondo sono raddoppiate, si tratta di 120 milioni di persone che si sono trovate nelle condizioni di dover abbandonare il proprio Paese per cercare rifugio altrove e si stima che in futuro il cambiamento climatico e i drammatici effetti ad esso collegati incentiveranno sempre più persone a spostarsi verso zone meno colpite del globo.

"Resta" inizierà con "Oltre i confini. Storie di Immigrazione, Accoglienza e Rinascita", in programma alle ore 17.30, incentrata sui percorsi dei rifugiati all’interno del sistema di accoglienza e integrazione. Un momento di condivisione di storie di successo e di difficoltà affrontate e superate dai rifugiati nel loro cammino verso l’integrazione. Gli interventi daranno voce alle loro esperienze personali, offrendo uno spaccato reale delle sfide e delle vittorie nel contesto dell’accoglienza. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di esperti nel campo dell’immigrazione, rappresentanti delle istituzioni locali e, soprattutto, dei rifugiati stessi.

Un’occasione per discutere della situazione attuale in materia di accoglienza, delle opportunità di miglioramento e delle strategie per favorire una maggiore inclusione. I partecipanti potranno usufruire, previa prenotazione tramite email, del servizio di attività laboratoriale gratuito per bambini a cura di "Terra di Tutti". A seguire, dalle 20.15, si svolgerà "Resta in Festa" per celebrare la diversità culturale e l’integrazione, con musica, danze, cibo etnico e momenti di convivialità.

In programma, un’apericena a cura di Equinozio e musica con Dj Silver dalla Nigeria e balli. L’evento è aperto a tutti e per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo: [email protected]. La partecipazione è prevista per i soli iscritti fino ad un massimo di 100 persone.

Andrea Falaschi