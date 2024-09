Giornata del Fair Play. Lo spirito del Panathlon Club

Sabato 7 settembre come ogni anno è stato proclamato il "World Fair Play Day – Giornata Mondiale del Fair Play". Il Panathlon Club di Lucca si augura che nelle gare sportive di questo fine settimana, a tutti i livelli, gli atleti cerchino di tenere un comportamento adeguato. Il Club lucchese, presieduto da Lucio Nobile, come tutti i club a livello mondiale, celebra la Giornata Mondiale del Fair Play, ed anche il proprio sessantatreesimo compleanno, visto che è nato proprio il 7 settembre del 1961. Il World Fair Play Day rappresenta l’occasione per riaffermare quei temi che il Panathlon ha contribuito per primo a divulgare nel corso della sua lunga storia. In questa giornata mondiale si riafferma l’idea che il Fair Play può essere promosso da grandi iniziative nazionali e piccoli gesti semplici. Quindi, tutti gli atleti, i praticanti, gli allenatori, gli arbitri, i genitori, i sostenitori e tutti coloro che operano nel mondo dello sport sono invitati a intraprendere azioni concrete e dimostrare un comportamento esemplare, ovviamente non solo nel weekend che ci attende ma in tutte le circostanze. Praticare uno sport presuppone infatti un’attitudine morale che rinvia a una etica fondamentale: i concorrenti stabiliscono di "giocare" secondo regole codificate con l’obiettivo di stabilire chi prevarrà, in un incontro aperto, leale, fondato sul rispetto della propria persona e dell’avversario. Il fair play riguarda tutti, dagli atleti alle varie componenti del mondo che li circonda e nessuno dovrebbe neanche pensare di cercare sotterfugi o atti di disonestà per prevalere o per far prevalere qualcuno a danno dell’avversario. Il Fair Play è l’anima dello sport, è l’elemento che fa di una competizione una bella competizione, che non suscita animosità, che trasmette senso di libertà e bellezza del gioco.

È la regola non scritta, ma scolpita nelle coscienze, che dà umanità allo sport. Il Panathlon Club Lucca rappresenta un faro di valori sportivi e morali nella comunità lucchese. Fondato il 7 settembre 1961, è il 71° club del Panathlon International, organizzazione che promuove lo sport come veicolo di crescita personale e sociale.