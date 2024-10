"Gemignani ‘tradito’ dal voto in Versilia"

”Forza Italia guarda avanti e si pone sempre più l’obiettivo del rinnovamento: una strada intrapresa dalla quale non si può tornare indietro e che sta facendo crescere i consensi intorno al nostro partito. Piaccia o no, è ciò’ che continueremo a fare perchè è quello che ci chiedono i cittadini”.

E’ la riflessione del segretario provinciale azzurro, Carlo Bigongiari, prendendo spunto anche dall’esito delle recenti elezioni per la Provincia.

“Il nostro partito è in salute e da un anno ha avviato una riorganizzazione generale – dice Bigongiari – nominando i dirigenti attraverso i congressi secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale. Un progetto in continua evoluzione, che tra l’altro in questo mese ci vedrà impegnati in una campagna di tesseramento con gazebo in tutte le principali località il prossimo fine settimana".

Uno sguardo va anche alle provinciali. “Per la corsa alla guida di Palazzo Ducale – spiega Bigongiari – non potendo sperare di far eleggere più di un consigliere, la scelta è andata a Gemignani, che poteva rappresentare l’essenza del rinnovamento su cui stiamo puntando. Purtroppo questa indicazione, rispettata ampiamente nei Comuni della Media Valle e Garfagnana, Lucca e Piana, non è stata altrettanto osservata nei Comuni della Versilia, molto probabilmente perché, invece di seguire la politica della prospettiva e delle persone in una stagione di cambiamento, c’è chi ha preferito perseguire altri interessi. Detto questo, Forza Italia comunque esce senza avere eletto l’auspicato consigliere provinciale così come avvenne alle elezioni del 2021, ma ottenendo il voto dei rappresentati di 13 Comuni sugli 11 della passata tornata, che si svolse con tre liste anziché le quattro di domenica scorsa”.