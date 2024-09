Gamba infilzata sulla ringhiera. Drammatica caduta da un albero

E’ caduto dall’albero sulla ringhiera di casa, rimanendovi infilzato per una gamba. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e consentire i soccorsi. Drammatico incidente quello che si è verificato ieri mattina in via delle Cartiere a Villa Basilica, una zona dove, come dice il nome, sono presenti molte attività produttive.

Un uomo di 60 anni ha riportato gravi ferite all’esterno della sua abitazione. Una dinamica davvero particolare. Una scena terrificante quella che si è presentata alla moglie, richiamata dalle urla strazianti del coniuge il quale, scivolando dalla pianta, è rimasto appeso con l’arto inferiore nella struttura metallica.

Da considerare che la caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri: precipitare pesantemente e velocemente, a corpo morto quasi, su uno spuntone acuminato significa farsi molto male e procurarsi lesioni e ferite profonde, perdendo sangue a fiotti. Per fortuna nell’impatto non sono stati coinvolti organi vitali, ad esempio la femorale. Situazione comunque difficile, con momenti di tensione, come è facile comprendere.

Alle 10.55 è partita la richiesta di aiuto. La donna, pur sotto choc e preoccupata per le condizioni del marito, ha lanciato subito l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Porcari che, tra l’altro, un paio d’ore prima era intervenuta su un’altra caduta dall’alto a Santallago, sul versante lucchese dei Monti Pisani.

Il paziente, comunque cosciente, è stato stabilizzato e sedato per permetterne il trasporto attraverso l’elisoccorso regionale che nel frattempo era stato allertato. Nei pressi è atterrato Pegaso 3 che successivamente ha trasportato in codice rosso il paziente all’ospedale di Cisanello. L’uomo è stato caricato sul velivolo con il pezzo di ringhiera ancora conficcato nella gamba. Sono stati poi i medici del nosocomio pisano a liberarlo in maniera sicura, anche perché effettuare le rimozione subito avrebbe potuto comportare rischi di ulteriore perdita di sangue.

Le condizioni del sessantenne sono gravi, ma dovrebbe riprendersi. Ferite notevoli, ma forse meno gravi rispetto alle impressionanti immagini dell’uomo con la gamba perforata dalla ringhiera.

In due giorni nella Piana due infortuni sul lavoro e due cadute da alberi, con Pegaso che ha dovuto fare gli straordinari.

Massimo Stefanini