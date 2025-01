Futuro Geal, l’apertura di Mercanti: "Sì al dialogo con l’opposizione"

"Dobbiamo ancora fare il punto nel gruppo Pd per trovare un percorso condiviso, ma personalmente non sono contraria a priori a lavorare con l’opposizione quando di mezzo ci sono gli interessi del territorio, lo faccio da sempre come sanno i colleghi Baldini e Fantozzi": Valentina Mercanti, consigliere regionale Pd eletta a Lucca apre cautamente a una possibile intesa sulla proposta di legge regionale 281, presentata dal consigliere della Lega Massimiliano Baldini che mira a prorogare al 31 dicembre 2027 quelle concessioni idriche che sono in scadenza e che devono ancora realizzare interventi strutturali per il miglioramento ed efficientamento del servizio attraverso i finanziamenti del PNRR.

La legge sarà discussa e votata nella seduta del Consiglio regionale del 10 febbraio prossimo e ad essa si guarda con molto interesse a Lucca, visto che Geal ha in scadenza (a fine di questo anno) la sua concessione. Da settimane a Firenze si cercano punti di convergenza che permettano un voto il più ampio possibile, ovviamente a partire da quello del partito di maggioranza, ovvero il Pd. La questione, inutile negarlo, ha una sua complessità: se a favore sembrano essere molti esponenti eletti nelle province non fiorentine, nel capoluogo regionale, dove le mire per creare una multiutility non sono mai cessate, la situazione è meno favorevole. In 15 giorni dovrà essere trovata una quadra, nel frattempo, però, Mercanti apre, sia pure non esimendosi dal criticare il comportamento del sindaco di Lucca Pardini che pare intenzionato a provare a mettere in sicurezza Geal senza cercare una dimensione più ampia, magari guardando a Capannori e zone limitrofe dove il tema dell’acqua è altrettanto caldo o, addirittura, a tutta la provincia.

"Certo - aggiunge l’esponente Pd - serve che il sindaco di Lucca non usi l’eventuale proroga per continuare a temporeggiare sul futuro di Geal, deve decidere cosa vuole fare da grande e smettere di perseguire strade che anche il primo cittadino, che è stato un imprenditore, sa quanto poco siano percorribili in termini di investimenti se le dimensioni aziendali restano di un certo tipo. Potrebbe essere l’occasione per riaprire un dialogo tra Lucca e la Piana che per me sono una forza solo quando stanno insieme".

Mercanti, chiede dunque l’apertura di un dialogo per uscire dalla dimensione comunale di Geal e provare a guardare ad un’area più vasta che coinvolga almeno la Piana.

Fabrizio Vincenti