Furto in un capanno. Rubati attrezzi di valore

Davvero una brutta sorpresa. Da qualche giorno non si era recato alla sua proprietà e quando lo ha fatto, ha scoperto di aver ricevuto visite...indesiderate. Furto a Capannori, in via Pieraccini. Nei pressi di una abitazione in fase di ristrutturazione, il proprietario ha allestito un piccolo box dove vengono custoditi diversi utensili, che evidentemente hanno fatto gola a qualcuno. I soliti ignoti si sono concentrati infatti proprio su questi ultimi. Una volta aperta la porta e penetrati all’interno, i ladri (difficile che sia stato solo uno, vista la merce trafugata), si sono impadroniti di un compressore, una sega da banco e una mola per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

Tutti oggetti anche abbastanza pesanti, difficili da spostare. I malviventi, tra l’altro, devono avere avuto anche un veicolo a disposizione da qualche parte per caricare gli attrezzi, magari con un complice destinato a fare da palo, come si suol dire e con il compito di avvisare in caso di imprevisto. Appena fatta la scoperta, il titolare ha presentato denuncia dettagliata ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini, a 360 gradi sul territorio. Anche se si tratta di strumenti e arnesi piuttosto comuni nel settore edilizio, pertanto difficili da rintracciare. In ogni caso, i militari dell’Arma, ci proveranno.

In particolare cercheranno di ricavare informazioni utili osservando le immagini delle telecamere della videosorveglianza o di ingresso sulle strade principali. Dai filmati potrebbero emergere particolari utili all’attività investigativa. Continua però la prevenzione in questo avvio di estate e il monitoraggio da aprte delle forze dell’ordine, in relazione anche a sagre e feste.

Massimo Stefanini