Fuga dal caldo in piscina. Alternativa ’sotto casa’

Mentre il termometro continua a salire in questo torrido mese di agosto toccando nuove temperature record che faranno di questa estate una delle più calde degli ultimi anni, le piscine del territorio si trasformano in vere e proprie oasi di refrigerio.

Quelle aperte al pubblico sono un bene prezioso che mettono a disposizione di tutti, a costi accessibili, un’opportunità di svago e di benessere da riscoprire in queste calde giornate di piena estate. Sono uno spazio dove grandi e piccoli possono trascorrere piacevoli momenti di divertimento, socializzare, passare del tempo con i propri amici e praticare attività fisiche in acqua o semplicemente rilassarsi e trovare riparo dal caldo incessante che, come una morsa, sta ormai da mesi sempre più soffocando la città e tutta la piana senza dare tregua.

Ecco che dunque avere a disposizione non distante da casa un luogo nel quale rinfrescarsi diventa ogni estate di grande rilevanza e proprio due strutture a noi vicine possono rappresentare una possibilità di fuga dall’afa della nostra città, la quale, non dispone di numerose strutture dotate di piscine aperte al pubblico.

Tra quelle presenti spiccano la piscina di Vicopelago e quella delle Quattro Torri, due piscine, entrambe gestite dall’Aics, che nell’ultimo anno hanno assistito a un incremento significativo delle presenze, sono infatti sempre di più le persone che trovano in questi luoghi un passatempo divertente e rinfrescante a cifre più competitive rispetto a un tipico giorno passato in spiaggia in riva al mare.

"Rispetto alla scorsa stagione abbiamo avuto un aumento dell’affluenza importante – ci spiega il responsabile delle piscine Simone Paolettoni – ciò non solo grazie al fatto che si può passare una giornata rilassante e divertente a prezzi accessibili, ma anche grazie al rapporto qualità-prezzo che possiamo offrire alla clientela".

Sono tante, infatti, le attività a disposizione; in particolare: alle Quattro Torri si trova un bar, campi sportivi, corsi di nuoto sia per adulti che per bambini, acqua gym e lezioni private, in questo caso presenti anche a Vicopelago, aperitivi durante il fine settimana dal venerdì alla domenica nell’affascinante location della villa storica delle Quattro Torri e possibilità di fare abbonamenti comprendenti più ingressi in piscina.

Andrea Falaschi