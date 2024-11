Francesconi rivendica ‘coerenza‘, Lega attacca

Coerenza. E’ quella che rivendica il Comune di Capannori sugli assi viari. "Sulla questione – dice il vicesindaco, Matteo Francesconi – abbiamo avuto una coerenza importante, grazie alla quale oggi l’opera subisce modifiche profonde, soprattutto sul nostro territorio, diventando così un’infrastruttura che libera dai Tir non solo la circonvallazione di Lucca ma anche i centri abitati di Marlia, Lammari, Lunata, e anche della zona centrale, Capannori, Tassignano, Paganico, Santa Margherita".

"FdI si preoccupa di come ha espresso il parere Capannori, e noi gli chiediamo invece come lo ha espresso Lucca – prosegue Francesconi – A Capannori ha dato indicazione anche un organo politico, ovvero la giunta, Lucca che parere ha inviato a Regione e Commissario? Chi lo ha firmato?".

Il tema, ovviamente, dopo la svolta, è molto caldo. A stretto giro arriva la risposta di Dommenico Caruso (Lega): "La verità sta venendo finalmente a galla: il Comune di Capannori è stato sempre favorevole agli assi viari e il vicesindaco Matteo Francesconi esulta per la realizzazione dell’opera. Gli amministratori di Capannori non hanno mai espresso una posizione chiara per paura di scontentare i cittadini e, soprattutto, di perdere le elezioni – scrive Caruso - la mancanza di trasparenza è un enorme difetto per i politici ed è bene che i cittadini di Capannori sappiano che gli assi viari sono fortemente voluti dal PD che governa la Regione e gli amministratori di Capannori non hanno avuto né la volontà né la forza di opporsi al diktat fiorentino. Gli assi impatteranno soprattutto su Capannori".

Ma.Ste.