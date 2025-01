Foto storiche nel calendario della “Gaddi“

Anche quest’anno con il calendario 2025 la Farmacia Gaddi, fondata nel 1907, in collaborazione con la Pro Loco, ha voluto ricordare un aspetto particolare del capoluogo garfagnino, quello di centro commerciale naturale della Valle, caratterizzato dalla presenza di centinaia di botteghe. Era questo un tessuto vitale diverso da quello attuale, con un rapporto diretto tra negoziante e cliente. "Anche per le farmacie - dice il titolare della Gaddi, dottor Bernardo Bernardi (nella foto), - la situazione è cambiata. Oggi sono diventate sempre più front office del Sistema Sanitario aggiungendo vari servizi. In tanto mutamento, quello che non è mai cambiato è l’approccio professionale del farmacista con la persona che ha davanti, un punto di riferimento disponibile 365 giorni l’anno senza appuntamento". Nel calendario, foto storiche di 50-80 anni fa.

Dino Magistrelli