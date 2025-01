Filiera corta a scuola. Bando per i produttori

Il Comune di Capannori cerca altri produttori agricoli locali che partecipino alla filiera dei cibi che il Municipio, attraverso il gestore del servizio "Qualità & Servizi", offre nelle mense scolastiche. Pubblicato un apposito avviso, rivolto al mondo agricolo del territorio e della Piana, per realizzare filiere interamente locali con prodotti di ortofrutta fresca, prodotti lattiero-caseari, cereali e derivati, legumi, carne e derivati, uova, che vadano ad affiancarsi a quelle già esistenti quali il pane che è interamente composto con il grano dei produttori della Piana, macinato a Pietrasanta e infornato ad Altopascio, l’olio del Frantoio Sociale del Compitese, l’ortofrutta dell’Unitaria ed altri prodotti già inseriti negli acquisti.

Requisiti per partecipare all’avviso sono: la produzione dei prodotti deve essere situata nei comuni della Piana del Cibo o entro un raggio di massimo 70 chilometri dal centro di cottura del Comune di Capannori; offrire prodotti freschi, di stagione e di comprovata qualità; preferenza per prodotti certificati biologici. Il bando non ha scadenza. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate con Pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnate all’ufficio protocollo. Le manifestazioni di interesse dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura: manifestazione d’interesse fornitori comunali.

Soddisfazione per l’assessora alle mense scolastiche e alla Piana del cibo Silvia Sarti: "Aumentiamola qualità del cibo per i ragazzi e valorizziamo le produzioni locali".

M.S.