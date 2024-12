Festival Sintesi dona 20 plaid contro il freddo

La sintesi di un valore, nel calore di un plaid. Il Festival della Sintesi cerca di fornire il suo contributo per la gestione dell’emergenza freddo, che crea problemi a molte persone fragili anche nel territorio lucchese. Ieri il presidente dell’Associazione “Dillo in Sintesi”, che organizza il Festival, Alessandro Sesti, ha infatti consegnato a Don Lucio Malanca, parroco del centro storico, 20 plaid molto grandi e caldi, utilizzati in una precedente edizione della rassegna, che - tramite la Curia - potranno aiutare a rispondere alle esigenze delle persone senza fissa dimora in questo rigido periodo invernale.

“Ci fa piacere - evidenzia Alessandro Sesti - che don Lucio e la Curia abbiano subito accolto la nostra proposta. I plaid, usati solo in alcune serate di un’edizione invernale del Festival, saranno sicuramente più utili nell’ambito dell’attuale emergenza freddo e verranno quindi distribuiti, insieme ad altri beni essenziali, a persone bisognose”.