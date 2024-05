”Fashion in Flair”. L’artigianato di qualità nelle sale del Real Collegio

E’ tornato a Lucca il grande salotto dell’artigianato italiano, con oggi e domani Fashion in Flair al Real Collegio. Organizzato dall’Associazione culturale ‘Eccellenti Maestrie‘, l’evento è stato inaugurato con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al commercio Paola Granucci, la presidente dell’Associazione culturale ‘Eccellenti Maestrie‘ Elisa Bianchi, il direttore artistico Ilaria Mari, Silvia del Carlo vicepresidente Banca del Monte, Massimo Dini di Confartigianato, Nicola D’Olivo per Confcommercio e Federico Lanza, presidente di Federmoda.

Con l’obiettivo di superare i successi delle edizioni precedenti, Fashion in Flair ospita quest’anno 120 espositori accuratamente selezionati provenienti da diverse regioni italiane, ognuno portatore di un pezzo unico dell’arte artigianale italiana. Dai capi d’abbigliamento alle gioiellerie, dagli accessori moda alle creazioni di design, ogni espositore offre un’opportunità unica di scoprire e acquistare autentiche opere d’arte. Ma Fashion in Flair non è solo un’occasione per fare shopping di alta qualità, è anche un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Oltre agli stand espositivi, i visitatori possono godere di spettacoli musicali dal vivo e partecipare ad attività per bambini, rendendo la visita un momento di intrattenimento e relax per tutta la famiglia. Tra le novità di quest’anno c’è un’area food nel giardino esterno del Real Collegio, dove i visitatori possono deliziarsi con autentici sapori artigianali provenienti da diverse regioni d’Italia. Dalle specialità culinarie regionali ai dolci tradizionali, l’area food offre un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze culinarie del Bel Paese. Inoltre, verso sera dj set e musica dal vivo danno vita ai chiostri, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente che renderà la kermesse non solo un evento di shopping, ma anche un punto d’incontro sociale per tutta la comunità.

Con l’entusiasmo dei visitatori e l’impegno degli organizzatori, Fashion in Flair promette di confermarsi come uno dei principali eventi dedicati all’artigianato italiano, celebrando la creatività, l’abilità e la tradizione che rendono l’Italia unica nel mondo.

Rebecca Graziano