Farneta, conclusi i lavori. A giorni l’asfaltatura. Stop al cantiere infinito

Era ora: nei prossimi giorni Anas provvederà alla definitiva asfaltatura della strada statale 439 Sarzanese - Valdera nel tratto interessato dal cantiere per il rifacimento della copertura del canale tombato sottostante la carreggiata in località Farneta, ormai aperto da 4 anni e al centro di numerose proteste dei cittadini. Lo annuncia il presidente della Commissione Lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri.

"Una vicenda annosa quella del cantiere Anas sulla Sarzanese ereditata dalla precedente amministrazione e che finalmente si avvia alla definitiva conclusione – afferma Santi Guerrieri – purtroppo si è trattato di un lavoro particolarmente complesso che ha provocato disagi a decorrere dal 2021 causati da una lunga serie di problematiche sorte a causa dal pessimo stato dello scatolare sottostante il manto stradale. A decorrere dal dicembre 2022 fino all’estate 2023 assieme all’assessorato lavori pubblici, ci siamo interfacciati con ANAS in più occasioni. Prima per giungere alla definitiva copertura del canale sottostante poi per limitare i disagi ai tanti cittadini che quotidianamente percorrono questa importante arteria. Con l’asfaltatura definitiva i lavori si potranno considerare così definitivamente conclusi".