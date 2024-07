Family day Lucca invece dice sì “Misura concreta aperta alla vita“

Ben diversa è la voce del Family Day Lucca che “legge“ nel provvedimento del Comune un incentivo positivo. “Un forte e convinto plauso del Family Day va al Comune di Lucca che ha deciso di introdurre il bonus bebè per le coppie che avranno un figlio - così Family Day Lucca - . Il sindaco Mario Pardini e l’amministrazione di centro destinano 500mila euro del bilancio a chi decide di mettere al mondo un bambino, senza limiti di Isee. Si tratta di una misura concreta che lancia un segnale di prossimità e attenzione nei confronti dei tanti giovani aperti alla vita, in un momento storico di inverno demografico senza precedenti“.

“La buona politica è chiamata a fare scelte e dare risposte - così Massimo Gandolfini, leader del Family Day e neurochirurgo - ; sostegno a famiglia e natalità è quanto di meglio si possa fare per promuovere il benessere della nostra società. In vista delle prossime gestioni di bilancio, esortiamo la giunta di Lucca a rendere questo provvedimento strutturale e ad incrementare la parte di bilancio dedicata alle politiche famigliari. Non c’è modo migliore - conclude Gandolfini - per prendersi cura del tessuto sociale e del bene comune”.

L’amministrazione comunale destinerà al Bonus Bebè 500mila euro (al massimo mille euro a famiglia) per i nuovi nati, fino ad esaurimento della somma messa a disposizione. Sempre per il sostegno alla famiglia, sul versante “casa“, agli alloggi di risulta verranno destinati 600mila euro che serviranno a risistemare oltre 20 abitazioni che saranno assegnate mediante la graduatoria Erp. A queste andranno ad aggiungersi i 36 appartamenti di piazzale Ariosto a San Vito, portando a oltre 50 gli alloggi Erp disponibili entro la fine dell’anno.