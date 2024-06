"Esclusi per pochi voti. Valuteremo il ricorso"

Capannori Popolare e la candidata a sindaca Nicoletta Gini (nella foto) stanno pensando al ricorso e al riconteggio dei voti, vista l’esclusione dal Consiglio comunale per un soffio. "Capannori Popolare, appoggiata da Pci, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Possibile e Rete Toscana in Movimento, e la candidata a sindaca Nicoletta Gini con i loro quasi 900 voti alla sua prima esperienza elettorale" si legge in una nota, giudicano il risultato "straordinario, un successo non solo nei numeri, ma per aver messo al centro del dibattito politico temi fondamentali come lavoro, sociale, ambiente, inclusione. Un cinico meccanismo di calcolo elettorale, tuttavia, sembra escluderci dal Consiglio per 2 o 3 voti. Abbiamo verificato che lo scrutinio in diversi seggi sono stati problematici e non sono mancate discussioni e riserve. Valuteremo il ricorso".

M.S.