Encomi ai Carabinieri. Lotta alla criminalità

LUCCA

In un’affollata piazza Napoleone, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato ieri il 210° Anniversario della Fondazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose Autorità militari, civili e religiose con schierati, come da tradizione, i plotoni di rappresentanza e mezzi militari che hanno reso gli onori al Prefetto della Provincia di Lucca, Giusi Scaduto, accompagnata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lucca, Colonnello Arturo Sessa.

E’ stato il comandante Sessa a tenere il discorso ufficiale sottolineando tra l’altro il "grande lavoro dell’Arma testimoniato dalle importanti operazioni svolte nell’ultimo anno in tutti i settori di contrasto: dal traffico di stupefacenti, dalle rapine ed i furti, al “lavoro nero” e alla tutela dell’ambiente garantita dal Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca, retto dal Colonnello Raffaella Pettinà che ringrazio per la collaborazione".

"Lo testimoniano anche i dati statistici, con quasi 25.000 pattuglie eseguite nel territorio con oltre 220 arresti, 2.300 denunce in stato di libertà e l’intervento per 395 casi di “codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Lo testimonia il fatto che in questa provincia l’Arma dei Carabinieri, grazie alla presenza e capillarità di 33 Stazioni, ha proceduto nell’ultimo anno per oltre l’80% del totale dei reati accertati o denunciati ricevendo circa 20.000 richieste di intervento tramite il numero unico di emergenza 112. Un pensiero di sincera vicinanza, inoltre, ai 35 Carabinieri di questa provincia che quest’anno hanno subito aggressioni e lesioni fisiche durante lo svolgimento di servizi di controllo del territorio".

Nel corso dell’evento sono state consegnate le ricompense: al Capitano Marco Colella, ora comandante della Compagnia di Viareggio, con l’Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta per un’attività di indagine nei confronti di sodalizio dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, conclusasi con l’esecuzione di 12 misure cautelari a Torino e Provincia, nel settembre 2021.

Encomio al Tenente Colonnello Andrea Cassarà, al Capitano Massella, Maresciallo Capo Piersimoni, Vice Brigadiere Sini e Vice Brigadiere Elies concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana per un’operazione ad Altopascio nel settembre 2023”. con la seguente motivazione: “Comandante di Compagnia Capoluogo e Comandante e addetti a Sezione Operativa di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo, evidenziando elevata professionalità, non comune dedizione e spiccato acume investigativo, conducevano prolungata indagine che consentiva dapprima di individuare i responsabili di rapina in abitazione ai danni di anziana e attribuirne l’ordine di esecuzione a individuo collegato ad ambienti criminali di elevato spessore, e il coinvolgimento di quest’ultimo in un rilevante traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione che si concludeva con l’arresto del pregiudicato e di altro soggetto, il deferimento di 5 persone ed il sequestro di oltre 120 chilogrammi di sostanze stupefacenti, riscuoteva il plauso delle autorità e della popolazione“.

Paolo Pacini