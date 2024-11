Emozione per la scomparsa di Fabriani. La pittrice centenaria in mostra a Lucca

Ha suscitato molta emozione la notizia della scomparsa, giovedì scorso, di Anna Maria Fabriani, la pittrice centenaria romana, per tanti anni insegnante d’arte nelle scuole di borgata, protagonista della mostra “Anna Maria Fabriani - Storia della pittrice nascosta“, a cura della figlia, la giornalista Sabina Ambrogi. L’allestimento, aperto fino al 1° dicembre al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è il primo che ha esposto finalmente quasi tutta l’opera, andata “dispersa“ un po’ ovunque nel corso del tempo, della Fabriani. "Appena ho svelato per intero il suo talento – ha dichiarato Sabina – lei ha deciso di lasciare la vita". Fabriani, da qualche anno residente a Lucca, se n’è quindi andata qualche giorno dopo avere partecipato all’inaugurazione della mostra (nella foto, la pittrice con le figlie Cecilia e Sabina e il nipote Pietro), in una delle giornate sicuramente più belle della sua vita. La coincidenza ha naturalmente colpito tutti: "Questa – ha aggiunto Sabina – è una metafora dell’arte: quando si svela, a patto che sia autentica, il passato muore, per restare per sempre".