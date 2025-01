Economia circolare e solidale. Capannori ci crede e punta sul futuro “Distretto“

Un Distretto di Economia Circolare e Solidale, un percorso di innovazione, di sviluppo e implementazione di modelli circolari rivolto a istituzioni, imprese e a tutti i soggetti pubblici e privati che intendano far parte di un ecosistema collaborativo. Nascerà a Capannori dove la giunta ha approvato le linee operative per la definizione del Distretto di Economia Circolare e Solidale per promuovere l’adozione di modelli circolari e raggiungere gli obiettivi del piano di azione comunale ‘Capannori Circolare 2030’, tra cui il superamento del 95% di raccolta differenziata, l’ulteriore riduzione della quantità di rifiuto pro capite, la realizzazione di piattaforme per il riciclo di prodotti assorbenti e di selezione dei rifiuti tessili da avviare a riciclo.

Obiettivi specifici del Distretto di Economia circolare sono: promuovere pratiche di economia circolare sia per quanto riguarda la produzione che il consumo coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini; creare sinergie tra i diversi attori locali; costruire una comunità d’azione per lo sviluppo di progetti condivisi anche ricorrendo a risorse attivabili su fondi europei, nazionali, regionali e locali. Il Distretto opererà attraverso una cabina di regia, una piattaforma collaborativa, ovvero un hub digitale per la condivisione dei progetti e il monitoraggio, un’assemblea degli aderenti, e tavoli tematici, ossia gruppi di lavoro specifici su vari temi, tra cui rifiuti, energia, mobilità sostenibile, settore calzaturiero, settore cartario.

Potranno anche essere attivati Progetti pilota e organizzati eventi di formazione. L’adesione al distretto è prevista su base volontaria e gratuita ed implica la condivisione del percorso e la partecipazione attiva alle attività. Il Comune avrà un ruolo di coordinamento.

"A Capannori il terreno è ormai fertile per dar vita ad un distretto di economia circolare – dichiara l’assessora al Polo Tecnologico Serena Frediani (foto) - sviluppare attività e servizi per favorire la transizione ecologica delle imprese, la presenza di reti di imprese come quella del calzaturiero, che ha già intrapreso percorsi di miglioramento dei processi produttivi per promuovere la sostenibilità.

Ma.Ste.