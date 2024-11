Ecco "Presto, Pronti, Via!". Prescuola sicuro e piacevole

Il Comune ha attivato il nuovo servizio di prescuola "Presto, Pronti, Via!" per le scuole Primarie. Questo servizio è pensato per sostenere le famiglie nella gestione degli impegni lavorativi, offrendo un’accoglienza anticipata e un ambiente sicuro e piacevole a chi già necessita di un orario anticipato di ingresso, soprattutto per i bambini che arrivano presto con il pulmino o con necessità certificate, offrendo loro tempo di qualità nell’attesa dell’inizio delle lezioni. "L’obiettivo – dice l’assessore Chiara Bechelli – e è offrire alle famiglie un sostegno concreto, aiutandole a conciliare gli impegni di lavoro con le esigenze di cura e attenzione verso i propri figli; dall’altro, ci impegniamo a garantire ai bambini uno spazio sicuro, dove possano trascorrere del tempo di qualità prima dell’inizio della giornata scolastica".

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Scuola del Comune di Castelnuovo".

Dino Magistrelli