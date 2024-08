"E’ una riflessione sul passato di Lucca"

L’associazione Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese nasce nel 2010 grazie anche alla collaborazione di foto Alcide e del suo preziosissimo archivio. Durante la presentazione della mostra dedicata al rapporto fra Lucca e le istituzioni, il presidente dell’associazione, Pietro Fazzi, ha voluto fare una riflessione, lanciando anche un appello: "Dopo la mostra del 2019 che ebbe un notevole successo, eccoci di nuovo con un altro evento al quale teniamo tantissimo. Questa mostra è una grande opportunità per la città di riflettere sul suo passato. Mi auguro che intorno a questa mostra nasca un bel movimento, una riflessione sul passato di Lucca. Sarebbe molto bello che vari soggetti, anche politici, organizzassero delle visite guidate alla mostra dando una loro chiave di lettura. Mi auguro che queste immagini diventino oggetto di discussione e di confronto da più persone possibili, giovani e meno giovani. Sarebbe bellissimo, inoltre, che ogni famiglia avesse una copia del catalogo della mostra. L’iniziativa è rivolta a tutta la città e non si può pensare che l’emozione di fronte a quelle foto duri soltanto la durata della mostra".

La mostra si compone di 350 scatti in bianco e nero e a colori, disposti in ordine cronologico e suddivisi per decenni, dal 1950 ad oggi. Apriranno la serie le fotografie dedicate alle visite alla città di Lucca di 4 presidenti della Repubblica: Gronchi, Cossiga, Ciampi e Mattarella, chiuderà la mostra lo scatto del sindaco di Lucca Pardini insieme a Dustin Hoffman nella sede comunale.