“Due generazioni, una rivoluzione“ di Vannino Chiti e Valerio Martinelli

Cosa possono avere in comune un over 75 e un under 35? Senz’altro il desiderio di cambiare il mondo e la speranza di poterlo fare. È questo che emerge dal dialogo tra Vannino Chiti e Valerio Martinelli, entrambi toscani, impegnati in politica e nel sociale, con saldi valori condivisi, ma separati da quasi mezzo secolo di vita.

Ciò avviene nel volume “Due generazioni, una rivoluzione. Proposte per affrontare sfide comuni”, edito da Rubettino, che proprio Chiti e Martinelli hanno scritto con Chiara Passaglia. Il libro sarà presentato venerdì 31 gennaio alle ore 18 nella sala dell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, nel corso di un’iniziativa pubblica promossa dal gruppo “Dare Un’anima alla sinistra” e dall’associazione “Progressisti in cammino”. Dopo i saluti di Patrizio Andreuccetti, consigliere provinciale delegato alla cultura, e l’introduzione di Daniele Bianucci e Lucia Micheli, Chiti e Martinelli saranno intervistati da cinque giovani lucchesi: Jessica Quilici, Gianni Campioni, Francesco Cerasomma, Alessio Minicozzi e Alessandro Rosati.

“A discapito degli stereotipi, nel libro scopriamo un giovane moderato ispirato e un anziano rivoluzionario, che si confrontano su temi cruciali per il nostro presente e il futuro, come la parità di genere, la scuola, la formazione, il lavoro, il welfare, la previdenza, l’Europa, la pace, la transizione ecologica e digitale, la politica, la partecipazione, i partiti, la spiritualità - sottolineano gli organizzatori - Sono queste le sfide più importanti del nostro tempo, che si potranno affrontare solo con un patto intergenerazionale solido, costruendo ponti e non muri, cercando di dare vita a una società e a un mondo più giusti, fraterni, migliori per ogni persona, quale che sia la sua etnia, la cultura, la fede”.

La prefazione del volume è del cardinale Matteo Maria Zuppi, la postfazione è di Romano Prodi. Per informazioni contattare il gruppo “Dare un’anima alla sinistra” con mail a: [email protected]