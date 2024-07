Due bandi di selezione per impiegato tecnico e tecnico-informatico

Lucca Riscossioni e Servizi ha pubblicato sul proprio sito due bandi relativi a due selezioni per titoli ed esami: una per impiegato con competenze informatiche, che dovrà occuparsi della gestione e analisi dei dati e l’altra per impiegato tecnico del settore cimiteriale, entrambi a tempo pieno e indeterminato. Le domande dovranno pervenire all’azienda entro le ore 12,30 del 12 agosto 2024. I dettagli delle selezioni e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito di Lucca Riscossioni e Servizi www.lrservizisrl.it. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero della segreteria, 0583/1971474.