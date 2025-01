Dottoressa Martinelli va in pensione

L’Asl informa che il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno di lavoro della dottoressa Patrizia Martinelli, medico di famiglia a Segromigno Monte, frazione di Capannori. La dottoressa andrà in pensione, infatti, il giorno successivo, il primo di febbraio. L’Asl ricorda, inoltre, che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, con il proprio computer o con i dispositivi mobili di ultima generazione, come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando le file e con la massima libertà di orario. Si può anche inviare mail o utilizzare il modulo on line. In alternativa si può anche andare agli sportelli aperti al pubblico sul territorio.

M.S.