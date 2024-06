Domani riprese in via Battistero e piazza S.Michele

Proseguono in centro le riprese del film di Peter Greenaway (nella foto con Sofia Boutella al concerto di Muti), con il coordinamento dell’ufficio turismo del Comune. Si tratta di nuove riprese, necessarie a completare la lavorazione della pellicola. Domani 1 luglio si gira dalle 10 alle 20 in via del Battistero con riprese stop and go (senza chiusura); sarà invece chiusa piazza Antelminelli con deviazione del traffico.

Sempre domani in piazza San Michele riprese con il drone dalle 14 alle 17, con sosta di alcuni veicoli in piazza San Salvatore; in via del Fosso riprese con il drone e sosta di alcuni mezzi tecnici in piazza San Francesco.

Il 1 e 2 luglio in base all’ordinanza n. 1281 sarà consentito ai residenti e dimoranti la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento (stalli blu) del centro.