Diventare esperti nel lapideo

C’è tempo fino domani per iscriversi. Dalle tecniche Cad avanzate fino al disegno passando per la manipolazione 3D e i rendering. Sarà questo l’ambito in cui verranno formati i futuri tecnici del disegno di prodotti industriali di cui il mondo del lapideo ha bisogno come il pane. Parola di Cna Pisa che cura il progetto che si rivolge a 20 professionisti altamente specializzati nel settore del marmo che verranno creati tramite il corso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore). Il corso è un’opportunità messa a disposizione di aziende e giovani grazie ai finanziamenti della Regione Toscana di concerto con enti, scuole e agenzie formative. Si tratta di un percorso lungo quasi 1.000 ore – di cui 400 di stage aziendale – con le lezioni ospitate a Pietrasanta, vale a dire al Versilia format e nei laboratori del liceo “Stagi“. Potranno iscriversi giovani e adulti che cercano una specializzazione.