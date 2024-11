Disavventura sportiva per la consigliera

Un bello spavento. Quando due atleti entrano in rotta di collisione per prendere la palla e si scontrano con la testa, cadendo a terra pesantemente, c’è sempre preoccupazione. Ma per fortuna tutto è andato bene. Qualche...ammaccatura e la giovane età che aiuta a smaltire tutto. E’ l’infortunio accaduto l’altra sera a Martina Mandroni, consigliera di maggioranza del Comune di Altopascio (la più giovane del civico consesso del Tau) che, oltre al lavoro e all’impegno politico, trova il tempo di allenare e giocare a basket. In una partita disputata a Livorno si è verificato questo scontro di gioco. Trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale labronico, si è rimessa in sesto, sia pure con qualche inevitabile strascico e con la più che giustificabile paura dei familiari e degli amici. Ma l’espnente dell’amministrazione D’Ambrosio si è ristabilita ed è quindi tutto risolto, anche se certi traumi lasciano sempre qualche acciacco.

Martina Mandroni, nonostante le giovanissima età, è conosciuta nella cittadina del Tau e non solo. Si è laureata nel 2023 con un bel 110 e lode e lode in strategia, management e controllo (laurea magistrale) al dipartimento di economia e management dell’Università di Pisa. In Comune ha la delega alle politiche sportive e giovanili, ma trova anche il tempo di fare l’istruttrice di minibasket e di giocare ancora, lei che a pallacanestro ha vinto uno scudetto con Gesam Lucca nel 2017. Il 4 ottobre 2015 ha esordito in serie A con Lucca e il 4 ottobre 2021 (evidentemente il 4 è un numero fortunato) è stata eletta alle amministrative altopascesi raccogliendo 152 preferenze.

Quello della laurea magistrale è stato dei traguardi raggiunti, di successi ne ha già collezionati diversi. Era poco più che maggiorenne quando nel 2017 vinse con Le Mura il titolo italiano di pallacanestro femminile.

Massimo Stefanini