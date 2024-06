Diritto alla salute e circoscrizioni, i nuovi incarichi

Si svolgerà sabato 29 giugno il consiglio comunale di insediamento della giunta a Capannori e prima seduta dell’assemblea in generale. Partirà quindi ufficialmente la nuova legislatura. Il protocollo è ormai codificato. Oltre al giuramento del sindaco sulla Costituzione e la lettura dell’assenza di eventuali ineleggibilità e/o incompatibilità, avrà luogo la proclamazione degli eletti. Sarà il momento ufficiale in cui la giunta sarà ufficialmente partita con il proprio lavoro. Tra le curiosità che possiamo sottolineare, ci sono un paio di nuove deleghe, che erano assenti finora. Una, molto interessante, la gestirà Matteo Francesconi, quella delle nuove circoscrizioni, un progetto di ripartizione del territorio che i cittadini hanno sollecitato. Francesconi avrà anche una delega prima detenuta dal sindaco attuale e adesso molto in voga, quella della tutela degli animali.

Altra new entry quella assegnata a Silvia Sarti, di Alleanza Rosso Verde, vale a dire il diritto alla salute. Un branchia del sociale, ma con una precisa impostazione. A Silvia Sarti anche la Piana del cibo, in sinergia con le scuole, l’educazione alimentare, specialmente dei più giovani. Una squadra che dovrà affrontare molte sfide nei prossimi anni.

Ma.Ste.