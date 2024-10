Diocesi e Chiesa Valdese insieme “Fede e fumetto“, ecco le mostre

In occasione della prima giornata del Lucca Comics and Games sono state inaugurate due mostre della rassegna ecumenica "Fede e fumetto" curata dall’Arcidiocesi e dalla chiesa Valdese di Lucca. La mostra dedicata a don Aldo Mei dal titolo "La forza dell’amore: testimone fino al sangue" in San Michele, a cura di Umberto Palagi e Andrea Giannasi con le illustrazioni di Andrea Petruzzi, e la mostra "Una fede, tante voci: 850 anni del movimento valdese a fumetti" nella chiesa valdese in via Galli Tassi, realizzata in collaborazione con i fantastici fumettisti Andrea Tridico e Joshua Held, rispettivamente con una visione da fedele e una da ateo.

Al duplice taglio del nastro hanno partecipato l’Arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, Sara Heinrich, pastora della Chiesa Valdese di Lucca, alcuni rappresentanti della comunità ebraica di Pisa sezione Lucca e Viareggio ed altre autorità locali.

Nella chiesa di San Michele è stata inaugurata anche "Laudato sì...per sora madre Terra", la mostra della giovane fumettista Astrid Lucchesi. L’esposizione, visitabile fino al 3 novembre, è uno speciale "fuori programma" inserito nella lista dei tanti appuntamenti proposti dall’Arcidiocesi di Lucca in occasione della manifestazione. Il progetto è nato inoltre grazie alla collaborazione dell’Ufficio Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi.

L’autrice lucchese, classe 1987, è docente alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e Lucca. Stimolata dalle riflessioni presentate durante incontri di comunità con monsignor Paolo Giulietti, ha messo in mostra alcune tavole tratte da due diverse produzioni a fumetto: "La conversione di San Francesco" realizzato nel 2018 e "HeartH rapsodia green a fumetti" realizzato a fine dello scorso anno. Entrambi i fumetti, pubblicati in formato libro, sono oggi uniti tra loro da un filo "verde".

Durante i giorni della mostra saranno inoltre programmati laboratori per bambini e ragazzi. Per prenotare è possibile contattare: [email protected]. Come annunciato, nei giorni dei Comics sarà possibile far visita anche al "Padiglione del Giubileo" dove sarà possibile conoscere anche Luce, la simpatica mascotte del Giubileo.

In programma oggi alle ore 10 "I luoghi della memoria di don Aldo Mei" e alle 18 il gioco di ruolo dal vivo sulla Riforma a Lucca (nella chiesa Valdese in via Galli Tassi), che rievocherà lo storico processo del 1542 a Pietro Martire Vermigli.

Giulia Prete