Dalla bici alla scrivania. Piccinini guida la federazione

Un lucchese, originario di Lammari e residente attualmente a Marlia nel capannorese, che assume una posizione di comando a Pisa, diventanto il presidente del Comitato Provinciale della Federazione ciclismo.

E’ la storia di Benedetto Piccinini, 69 anni, ex ciclista, con un palmares di 328 vittorie nelle varie categorie. Una, in particolare, storica, nel 1983.

"In Francia in una corsa di preparazione del Tour de France, arrivai da solo dopo la scalata del Col d’Aspin – spiega Benedetto Piccinini – vinsi come ‘amateur‘ che in francese significa dilettante. Riuscii a vincere contro professionisti del calibro di Ludo Peeters, perché in terra transalpina le corse sono Open, possono gareggiare insieme dilettanti e professionisti. Devo tutto a Ivano Fanini che mi ha scoperto e lanciato".

Piccinini è stato coordinatore dell’organizzazione che portò i Mondiali in Toscana, con la prova su strada che partì da Lucca, nel 2013. Svolse il ruolo di coordinatore generale.

Un bel successo, non in sella, ma guidando l’organizzazione di un super evento per la Lucchesia.

Ebbene il lucchese Piccinini è stato eletto presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Federazione ciclismo.

Il 15 dicembre ci saranno le elezioni regionali e il 19 gennaio 2025 quelle nazionali per la Federazione ciclistica.

Piccinini, dopo la carriera di corridore (ha gareggiato anche per Amore & Vita di Ivano Fanini) e dopo il termine dell’attività lavorativa, (adesso è infatti in pensione) si è dedicato a fare il dirigente.

Il neo presidente chiamerà Stefano Bani a fare il segretario visto che conosce tutta la realtà di quella zona.

"Una Provincia molto attiva quella pisana, con un gran numero di società e gare, spero di fare bene – conclude Piccinini - dico sempre che sono appassionato di ciclismo, che rimane, i corridori invece passano. Uno speciale ringraziamento va a Ivano Fanini, mio mentore e consigliere".

Ma.Ste.