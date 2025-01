Dal Comune 90mila euro per l’efficientamento energetico della ’Pascoli’

Novantamila euro per l’efficientamento energetico alla scuola primaria ’Pascoli’ di Altopascio dove sarà sostituita parte degli infissi esterni, con l’obiettivo di migliorare l’isolamento termico dell’immobile e ridurre i consumi. Un intervento che si inserisce nell’ambito delle politiche dell’amministrazione D’Ambrosio per la sostenibilità e l’efficienza degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli istituti scolastici.

Continua, infatti, il piano di efficientamento energetico della cittadina del Tau, inaugurato negli anni scorsi per intervenire nelle scuole di Badia Pozzeveri, Spianate, Marginone, Chimenti e Altopascio e nella palestra di via Marconi. Saranno invece completamente autonome, efficienti dal punto di vista ambientale ed energetico le nuove scuole del territorio, oggi in via di costruzione: così a Marginone e a Badia Pozzeveri, con le elementari, così ad Altopascio, con la nuova Media e con il nuovo nido comunale. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di agire nello stesso modo in tutte le strutture di competenza comunale.

M.S.