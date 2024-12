Dal bando 85mila euro. Serviranno a valorizzare i centri commerciali

Ottimo risultato per Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, nell’ambito del bando regionale riservato ai progetti di valorizzazione dei centri commerciali naturali delle varie realtà toscane. Le domande presentate da Confcommercio per conto dei Ccn di sua competenza, infatti, sono state tutte accolte, per un totale di quasi 85 mila euro, così ripartiti: Ccn Lucca, 15 mila euro; Altopascio, 17 mila 500; Castelnuovo Garfagnana, 24 mila euro; Fornaci di Barga, 18 mila euro; Passeggiata (Viareggio), 10 mila 100 euro. “Un risultato prezioso“, commenta Confcommercio.