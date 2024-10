Dai classici fino a storia e attualità. Il cartellone di prosa dell’Accademico

Varato il programma della stagione 2024/2025 del Teatro Accademico. Un cartellone avvincente quanto vario, comprendente cinque appuntamenti, che come di consueto nasce dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo e Fondazione Michel de Montaigne. Tra i protagonisti dei cinque appuntamenti in cartellone ci sono Lucrezia Lante Della Rovere, Gabriella Greison, Gianmaria Vassallo, Massimo Dapporto e Fabio Troiano, con spettacoli che spaziano dai classici rivisitati in chiave contemporanea a nuovi testi che affrontano tematiche legate al nostro presente, fra storia attualità, divertimento e riflessione.

Il programma: si inizia sabato 7 dicembre con "Non si fa così" di Audrey Schebat, una commedia con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace. Un testo dove è in discussione la coppia e la sua longevità, l’interrogatorio permanente necessario per sfidare il tempo. Sabato 11 gennaio 2025 è la volta di un vero classico, "La signora delle camelie", per la regia di Giovanni Ortoleva, dal romanzo di Alexandre Dumas figlio. Si prosegue sabato 25 gennaio quando all’Accademico arriverà Gabriella Graison con "La donna della bomba atomica", che per la prima volta porta in scena il racconto di Los Alamos, del progetto Manhattan, di Oppenheimer e di Enrico Fermi. Si torna indietro fino al Rinascimento, sabato 22 febbraio con "Chiacchiericci. Esisteva il gossip nel Rinascimento?". di e con Gianmaria Vassallo. Ambientata nel 1500, in una bottega bizzarra e scadente della campagna toscana, del maestro Puccio Canacci instrada i suoi allievi all’arte dei corniciai. Infine, giovedì 20 marzo, va in scena "Pirandello pulp" di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano per la regia Gioele Dix. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato.

Il metateatro, specialità di Pirandello, viene interpretato da Erba in chiave più attuale e irriverente. Divertente, intelligente e coinvolgente, "Pirandello Pulp" è una delle più interessanti novità italiane della stagione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15.

Marco Nicoli