Da Milano a Trieste. Nuovi traguardi per Venezi

Dalla modernità e attualità del musical alla bellezza classica ed eterna di Wolfgang Amadeus Mozart. Un crossover di generi musicali che si sposano perfettamente con l’anima artistica poliedrica di Beatrice Venezi che, in soli tredici giorni, passerà a dirigere la Fvg Orchestra nella prima europea di ‘The Reunion’, il concerto-evento con alcuni tra i principali protagonisti dei musical di Broadway e del West End all’Arcimboldi di Milano e al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e, infine, l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste nel ‘Ratto del Seraglio’, con la regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti.

Dopo la recente nomina a Direttore principale ospite del teatro Colón di Buenos Aires e il programma Rai ‘Viva Puccini’, nel nuovo anno, Venezi torna ancora protagonista della scena musicale e concertistica italiana con questi due importanti progetti.

Il 13 gennaio a Milano e il 15 e 16 a Trieste dove dirigerà la Fvg Orchestra nell’attesissimo concerto musical “The Reunion. West End & Broadway Musical Stars in Concert” anniversario di “The Phantom of the Opera” al Royal Albert Hall.

Subito il giorno successivo, venerdì 17 gennaio, sempre a Trieste, Beatrice sarà invece sul palco del Teatro Lirico Giuseppe Verdi come Maestro concertatore e Direttore della nuova produzione del Die Entführung aus dem Serail, Il Ratto dal Serraglio, di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’opera rimarrà in scena fino al 26 gennaio.