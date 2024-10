Da Lucca a Santiago. Il “Buen Camino“ firmato Michael Profeti

E’ uscita in questi giorni l’opera prima di un giovane scrittore di Lucca, Michael Profeti, dal titolo “Buen Camino” edito da Giovane Holden Edizioni. Michael si è laureato in Economia Aziendale con una specializzazione in Marketing e Ricerche di mercato presso l’università di Pisa, attualmente lavora alla Confcommercio di Lucca e Massa Carrara. Si tratta dell’appassionato racconto di un passaggio fondamentale della vita di Michael, ovvero un viaggio da Lucca fino alla Galizia, lungo il cammino di Santiago de Compostela, uno dei percorsi spirituali più visitati al mondo e fonte di ispirazione per tantissime persone, devote o solamente alla ricerca di se stesse. Michael racconta con molto trasporto il suo cammino, circa 100 km da Sarria fino alla meta finale, la Cattedrale di Santiago, viaggio effettuato con suo padre Fabio. Un viaggio nell’anima, per riscoprire la bellezza delle piccole cose, per alimentare un rapporto, quello fra padre e figlio, che la fatica e la riflessione maturano ulteriormente, arricchendo entrambi.