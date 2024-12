Cuoco o aiuto cuoco, elettrotecnico e piastrellista

1 cuoco/a o aiuto cuoco/a di ristorante. Si ricerca, per albergo/ristorante della Garfagnana. L’esperienza è gradita, ma c’è la disponibilità a formare persone interessate a crescere nel settore ed in età di apprendistato. Da stabilire in base alla tipologia di utente. Si chiede motivazione al ruolo e predisposizione alla mansione richiesta, aspetto preciso e consono alla mansione. [email protected].

1 elettrotecnicoa si ricerca per riparazione elettrodomestici, con nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica. Lavoro di apprendistato o tempo determinato di 3 mesi con possibile trasformazione. Richiesto diploma di tipo professionale. Per candidatie sopra i 29 anni richiesta esperienza nella mansione. Richieste conoscenze informatiche di base. Lavoro full time dal lunedì a sabato mattina. Email: [email protected].

1 piastrellista. Per azienda della Mediavalle. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede: Barga. Richieste esperienza e capacità nel settore, patente B. Inviare cv formato PDF via Whatsapp al Telefono: 329.06851541.