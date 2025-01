Covid, i contagi rallentano. Prime classi in quarantena

Lucca, 22 settembre 2021 - Rallentano decisamente i contagi da Covid19, anche se in Garfagnano il virus fa il suo ritorno a scuola. Nelle ultime 24 ore si registrano solo 13 nuovi casi positivi in tutta la provincia di Lucca. Mentre sono 215 a livello regionale. Un trend che va avanti già da diverse settimane, puntualmente confermato dai dati raccolti anche dall’Azienda Usl Toscana nord-ovest. Nell’ultima settimana sono stati infatti poco più di seicento (605) i contagi che hanno coinvolto oltre sessanta comuni. Una quarantina di unità in meno rispetto alla settimana precedente.

Ma vediamo i dati nel dettaglio, analizzando le zone che interessano la provincia di Lucca. Nella zona della Piana sono stati 106 i casi di positività riscontrati nell’ultima settimana, di cui 39, quindi il 37%, hanno un’età inferiore ai 35 anni. I casi sono stati così suddivisi: Altopascio 15, Capannori 21, Lucca 52, Montecarlo 9, Pescaglia 3, Porcari 4, Villa Basilica 2. Sono stati 169, invece, i pazienti guariti dal virus nella Piana; e oltre 110mila le prime dosi di vaccino anti Covid somministrate, nonché più di 104mila i cicli completati.

Nella Valle del Serchio sono stati riscontrati 40 casi di positività negli ultimi sette giorni, di cui 15 con un’età inferiore ai 35 anni. Così divisi: Bagni di Lucca 2, Barga 14, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 4, Coreglia Antelminelli 3, Fabbriche di Vergemoli 1, Fosciandora 4, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 3. Qui le vaccinazioni effettuate sono state 26.290 prime dosi e 26.034 cicli completi; i guariti sono invece 37.

Calano di conseguenza anche le ospedalizzazioni. Al San Luca, ad oggi, ci sono 20 pazienti ricoverati nel reparto Covid, di cui 3 in terapia intensiva. Nel complesso ci sono attualmente 65 persone ricoverate nei reparti Covid dei presidi ospedalieri della zona, di cui 11 in condizioni più gravi. Non rientra nel bollettino settimanale, perché più recente, l’ultimo decesso in seguito al contagio da Coronavirus sul territorio di Lucca. Si tratta di una donna ultranovantenne, Adorni Giulia, nata nel 1926, di Sillano, in alta Garfagnana. Intanto, per rimanere in zona, due classi dell’Istituto Comprensivo di Gallicano sono entrate in quarantena a pochi giorni dall’apertura delle scuole. La comunicazione sulla positività di una insegnante è arrivata ai bambini della prima classe della primaria per la quale sono immediatamente scattate le misure anti contagio. Per quanto riguarda l’altra classe interessata dal provvedimento restrittivo preventivo, una prima della secondaria di primo grado, si parla di uno studente entrato in contatto con un soggetto positivo. In questo ultimo caso si attenderebbe l’esito del tampone.