Corsi sportivi comunali allo “start“. Avviso aperto, costo sotto 160 euro

La sedentarietà non ha più scuse. E’ aperto l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2024- 2025 per bambini, ragazzi e adulti, dunque ogni fascia di età. Il bando pubblicato dal Comune è rivolto ad associazioni sportive, società, circoli, enti, club, dilettantistici regolarmente costituiti esenza fini di lucro che intendano realizzare corsi sportivi da svolgersi negli impianti sportivi e locali di proprietà comunale ed eventualmente in impianti e locali privati, nel caso se ne verificasse la disponibilità.

I corsi si articoleranno in due percorsi, distinti in macro aree: Attività rivolte al benessere psico-fisico dell’individuo, come ad esempio, attività fisica adattata e motricità per anziani, attività per il benessere e attività ludico-ricreative e Attività propedeutiche per l’avviamento alle discipline sportive, come arti marziali, attività sportive e attività equestri. Le tariffe di tutti i corsi, ormai invariate da moltii anni, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e saranno differenziate per ragazzi, adulti ed anziani (over 65). I corsi sportivi comunali avranno inizio il 1 ottobre 2024 e termineranno il 30 aprile 2025, con la possibilità per i singoli gestori di prolungare la durata dei corsi di un ulteriore mese al costo di 25.00 euro.

“Con i corsi sportivi comunali vogliamo dare ai nostri cittadini di tutte le età la possibilità di praticare attività sportiva, scegliendo tra una gamma ampia e variegata di discipline sportive e per il benessere psico-fisico a prezzi accessibili - spiega l’assessore allo sport Serena Frediani -. L’obiettivo è quello di promuovere l’attività fisica sul territorio e quindi il benessere dei cittadini e, allo stesso tempo, i valori legati alla pratica sportiva, secondo un concetto di sport accessibile a tutti. Auspico che siano in molti a partecipare ai corsi, perché il nostro obiettivo è incentivare le persone a fare sport, che riteniamo sia fonte di benessere fisico e psicologico”.

Le richieste di partecipazione all’avviso pubblico devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati all’avviso e corredate dai relativi allegati, debitamente compilate e firmate, e vanno presentate entro il 19 luglio compreso. L’invio deve essere effettuato mediante Pec a [email protected] , utilizzando come oggetto la dicitura “Avviso di selezione per corsi sportivi 2024-2025” (avviso e moduli su www.comune.capannori.lu.it e nella sezione ‘Cultura e Sport’).