Coreglia, arriva la banda ultralarga: "Rete all’altezza delle sfide del futuro"

Grande la soddisfazione espressa ieri mattina dal sindaco di Coreglia Marco Remaschi durante la presentazione del nuovo servizio a disposizione dei suoi concittadini; la banda ultralarga con il completamento della cablatura di 2678 unità immobiliari effettuata da Open Fibra. Misura di connettività equivalente a quella delle grandi città, ha tenuto a specificare il primo cittadino di Coreglia.

Il progetto, realizzato nelle cosiddette "aree bianche" definite dai tre bandi Infratel e realizzato con il contributo della Regione Toscana, mira così a ridurre il divario digitale, permettendo agli abitanti dei piccoli borghi di accedere a servizi di connettività all’avanguardia. Il servizio, già a disposizione dei cittadini, rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestito in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto, sono stati collegati vari punti di interesse comunitario, come il comando dei Carabinieri, il teatro e diverse scuole dell’infanzia. Presenti alla riunione informativa anche l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo e Gabriele Carracoy, relazione con i media comunicazione area centro di Open Fiber.

"L’operazione - ha spiegato l’assessore regionale Ciuoffo - è il frutto di un grande e capillare lavoro di connessione digitale che riguarda molti Comuni toscani, in grande maggioranza situati nelle cosiddette aree bianche, quelle che non sono appetibili dalle compagnie telefoniche perché scarsamente abitate. Questa misura potrà ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali, conferendo nuove opportunità di sviluppo sia ai cittadini sia alle attività produttive". "Coreglia Antelminelli è uno dei primi comuni di questo territorio a portare la fibra ultraveloce, una vera e propria autostrada informatica che copre sia il capoluogo che le frazioni del Fondovalle - ha poi spiegato Marco Remaschi nel suo intervento di ringraziamento alla Regione Toscana e all’assessore regionale alla digitalizzazione - . Come amministrazione, ci siamo impegnati per offrire a tutti i cittadini la possibilità di operare in modo efficiente e siamo riusciti a farlo. I lavori sono stati completati con i ripristini stradali, migliorando il territorio sia dal punto di vista della connettività sia della cura urbana". A concludere l’incontro è stato l’intervento di Gabriele Carracoy, Open Fiber. "Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana siamo felici di avere concluso i lavori a Coreglia - ha ribadito -. Finalmente i cittadini hanno una rete in banda ultralarga all’altezza delle sfide del futuro".

Fiorella Corti