Cordoni, i giochi sono fatti. Tantissime firme per la rielezione

Il dado è tratto. Anche se l’ufficialità arriverà solo il 25 giugno già la consegna delle firme a sostegno della candidatura di Ademaro Cordoni a presidente di Confcommercio, avvenuta ieri, ha già tracciato nettissima la rotta. In totale servono cento firme di persone sostenitrici che siano in regola con i versamenti a Confcommercio. Ma, dai rumors, ieri ne sarebbero arrivate molte di più pro Cordoni.

Solo gli agenti immobiliari firmatari per il nome dell’ex-futuro presidente, sarebbero una cinquantina. Non dovrebbero ormai esserci scossoni, come in realtà non ce le sono mai stati quando si è trattato di decretare il nuovo presidente dell’associazione di Palazzo Sani. Cordoni, proprietario della storica pasticceria Pinelli, è attualmente presidente onorario di Confcommercio ed è già stato presidente per ben tre mandati consecutivi. Una modifica di statuto gli aprì la strada del terzo mandato, come una modifica di statuto mise in discesa la successione di Rodolfo Pasquini, che non era imprenditore commerciale, ma da sempre funzionario di Confcommercio. Con un nuovo “ritocco“ dell’ordinamento di Confcommercio ora il presidente potrà tornare ad essere imprenditore del settore del commercio. Rodolfo Pasquini, è scritto, lascerà dunque la carica, mantenendo quella di vicepresidente primario della Camera di Commercio. Le elezioni avverranno ufficialmente il 25 giugno, ma in casa Confcommercio si respira un’area distesa e di grande accordo, oltre che di grande stima nei confronti di Cordoni. Una sorta di plebiscito annunciato.

Vicino a lui, in questo mandato, ci sarà anche un ventaglio di nomi di persone che lavoreranno in team anche nell’ottica della continuità. Saranno naturalmente i nuovi membri della giunta, che nominerà Cordoni, ma anche alcuni giovani che hanno dimostrato di aver le carte in regola e il giusto entusiasmo per guardare lontano.

Laura Sartini