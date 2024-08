Controlli contro lo spaccio. Cani antidroga nelle piazze

Controlli a tappeto contro spaccio e degrado. Nell’ottica del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in città, dopo aver acquisito l’immediata disponibilità del Comune, la Questura in partenariato con la Polizia Municipale ha realizzato un penetrante controllo del territorio finalizzato al rintraccio di clandestini e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della stazione, piazza San Michele, piazza San Romano, via Santa Croce, piazza Santa Maria, Porta San Pietro e zona San Concordio.

L’azione, che si è svolta in orario serale e notturno, con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, ha consentito di identificare, al fine del monitoraggio dei gruppi di giovani che frequentano la zona, circa 70 persone, di cui più della metà stranieri.

In piazza San Michele un ragazzo di 20 anni, di Valdottavo, è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish, mentre sempre nella stessa piazza, l’unità cinofila ha rinvenuto 13 grammi di hashish di cui qualcuno si è disfatto alla vista del cane.

Altro sequestro di droga, con relativa segnalazione all’autorità amministrativa, è scattato sulla via Sarzanese a Sant’Anna, nei pressi di un noto bar, nei confronti di un uomo di 56 anni, lucchese, sorpreso con 1 grammo di hashish.

I controlli hanno riguardato, dal punto di vista amministrativo, anche alcuni bar, all’interno dei quali non sono state tuttavia rilevate irregolarità.

Le attività di controllo effettuate nei pressi della stazione hanno permesso di confermare la situazione di assoluta tranquillità in cui, ormai da tempo, vive lo scalo ferroviario a seguito dei giornalieri controlli che da inizio anno vengono effettuati in quella sede.

Il questore Edgardo Giobbi, nel ringraziare il Comune della diretta partecipazione alle attività, comunica che tale dispositivo verrà realizzato con modalità ad alta cadenza e sempre con le stesse tipologie di intervento. Il piano d’azione è stato modulato al fine del mantenimento di una situazione complessiva della sicurezza che allo stato rientra nei parametri di assoluta normalità di una città delle dimensioni di Lucca.