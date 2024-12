Conclusa la 19ª edizione de 'Il Desco' a Lucca: focus su sostenibilità e tradizioni culinarie

Con la giornata di oggi si chiude la diciannovesima edizione de “Il Desco. Sapori e saperi in mostra” ed anche la Pisaniana ha trasferito il suo set, per la puntata di stasera (ore 21, replica domani ore 12), al Real Collegio di Lucca. Il programma televisivo prodotto dal “Circolo culturale d’Area Vasta Filippo Mazzei” ed in onda da più di 10 anni su 50 Canale racconterà, sotto aspetti diversi, l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari e la mostra mercato che è un punto di riferimento per chi ama la qualità, le tradizioni e la cultura legate al cibo.

Un itinerario tra i territori di Lucca, Massa Carrara e Pisa, voluto e organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. La sostenibilità è stato il filo conduttore dell’edizione 2024: sostenibilità alimentare e sostenibilità degli eventi culturali con l’utilizzo di materiali riciclabili e noleggiabili. Per ridurre al minimo l’impatto sulla città. Un tema che non poteva mancare nella città di Pianeta Terra Festival.

Ospiti della trasmissione il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini e la segretaria generale Cristina Martelli, ma anche Francesca Velani, vicepresidente Fondazione Promo PA e Laura Sorge, della Fondazione Ecosistemi. A portare il proprio saluto in trasmissione saranno il sindaco Mario Pardini ed il presidente della Provincia Marcello Pierucci.

In nome della eco-sostenibilità, spazio ad un viaggio in bus a San Rossore, grazie a Teresa Sichetti e alla sua rubrica “Cambio di stagione” ormai parte imprescindibile della Pisaniana. Con lei anche il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Lorenzo Bani. Il Genius Loci, le tipicità del territorio, le risorse di una comunità sono ugualmente protagonisti del salotto condotto da Carlotta Romualdi.

Quest’anno un altro momento fondamentale del Desco era la sfida tra vicini di casa, la Toscana settentrionale e l’Emilia. Con i loro saperi e sapori ricchissimi: e quindi i prodotti e le ricette toscane in rapporto ai cugini emiliani: parmigiano vs pecorino; prosciutto Bazzone vs prosciutto di Parma; tordelli vs tortelli. Ad occuparsi dei tanti eventi in programma in questa competizione amichevole è stato Cristiano Casa, organizzatore di eventi. In trasmissione accanto a lui, a parlare di tipicità Samuele Cosentino, chef lucchese, Dario Sarti delegato ONAS; Marco Franchini, delegato ONAF; Marco Cavallotti, direttore del Consorzio Miele DOP della Lunigiana; Stefano Fazzi, dell’Associazione Castanicoltori della Lucchesia.

Tra gli ospiti anche Massimo Gelati, presidente di EVAM (Ente Valorizzazione Acque Minerali) l’azienda del Comune di Massa che imbottiglia Fonteviva, sponsor del Desco.

Ma “La Pisaniana” e “Il Desco” raccontano, in questa puntata, anche un cultore doc del buon cibo e dei prodotti tipici: Giacomo Puccini. E lo faranno grazie a Luigi Viani, direttore della Fondazione Giacomo Puccini e a Simone Pellico, curatore della mostra Puccini Manifesto, allestita fino al 2 marzo 2025, all’Ex Cavallerizza.